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Світові люксові бренди почали масово закривати магазини в Росії
11:59 02.04.2024 |
Міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в Росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Про закриття трьох московських магазинів, включно з бутіком у ГУМі, йдеться у звіті Prada. Там також зазначається, що на початок 2024 року у бренду в Росії залишилося лише шість точок продажу.
Італійська Fendi відмовилася від оренди трьох приміщень у Москві. У компанії поки що діє контракт на оренду бутіка в ЦУМі, але вона планує розірвати його з 1 серпня цього року.
Також договори оренди приміщень під бутіки почало розривати російське представництво Chanel. До початку війни у Chanel в Росії налічувалося 17 бутіків, в основному в Москві.
Крім цього, у 2023 році Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega та Rado) розірвала договори оренди 15 своїх магазинів у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Згідно зі звітністю, у компанії залишилося 13 точок у Росії.
Всі ці марки призупинили постачання товарів у країну після ембарго ЄС та США на ввезення в Росію одягу, взуття та аксесуарів дорожчих за $300 та 300 євро за одиницю продукції.
Закриття магазинів у Росії
Відразу після початку повномасштабної війни роботу своїх магазинів призупинили 27% закордонних люксових рітейлерів, підрахували в IBC Real Estate. Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгцентрах. Більшість брендів належить до великих груп - LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).
Зазначається, що представники люксу трималися, "сподіваючись на зміну геополітичної ситуації".
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