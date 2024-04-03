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Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги РФ у війні проти України
11:56 02.04.2024 |
У Державному департаменті США прокоментували партнерство РФ та КНР, лідери яких Владімір Путін та Сі Цзіньпін проведуть зустріч у Китаї наступного місяця.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Сполучені Штати дали чітко зрозуміти про своє занепокоєння щодо "повномасштабного партнерства", що бачать у Вашингтоні між Росією та Китаєм.
"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що не хочемо бачити, як Китай робить що-небудь, що допомагає підтримувати російську агресію в Україні, і ми будемо продовжувати давати це зрозуміти", - зазначив Міллер.
Раніше після зустрічі з китайським колегою Ваном Ї в Пекіні у понеділок міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Китай може відіграти "ключову роль" у переговорах про мир в Україні.
Президент Китаю Сі Цзіньпін має відвідати Францію та Італію в травні.
Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії - інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.
За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня, де він обговорював майбутнє України.
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