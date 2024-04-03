Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги РФ у війні проти України

 

У Державному департаменті США прокоментували партнерство РФ та КНР, лідери яких Владімір Путін та Сі Цзіньпін проведуть зустріч у Китаї наступного місяця.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Сполучені Штати дали чітко зрозуміти про своє занепокоєння щодо "повномасштабного партнерства", що бачать у Вашингтоні між Росією та Китаєм.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що не хочемо бачити, як Китай робить що-небудь, що допомагає підтримувати російську агресію в Україні, і ми будемо продовжувати давати це зрозуміти", - зазначив Міллер.

Раніше після зустрічі з китайським колегою Ваном Ї в Пекіні у понеділок міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Китай може відіграти "ключову роль" у переговорах про мир в Україні.

Президент Китаю Сі Цзіньпін має відвідати Францію та Італію в травні.

Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії - інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.

За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня, де він обговорював майбутнє України.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9519  0,07 0,18 39,5181  0,09 0,23
EUR 42,0058  0,06 0,14 42,8669  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3200  0,28 0,72 39,3400  0,26 0,65
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес