США вперше встановили безшумний двигун на субмарину

Сполучені Штати встановили інноваційний магнітогідродинамічний двигун на підводний човен, що дасть йому можливість рухатися повністю безшумно.

Про це повідомляє видання Naval News.

У межах випробувань Військово-морський флот США модернізував субмарину USS Montana класу Virginia, встановивши на неї замість класичного двигуна з гребним гвинтом магнітогідродинамічний привід (MHD), що не створює будь-яких звуків під час роботи.

В умовах морської війни, де сучасні корабельні акустичні датчики здатні виявити вороже судно на відстані сотень кілометрів, новий безшумний двигун може зробити підводний човен непомітним.

Наразі зовнішній вигляд модифікованої субмарини та її параметри тримають у таємниці. Втім, напевне можна сказати, що новий двигун замінив традиційний гвинт. Ймовірно, силова установка розміщена повністю всередині корпусу.

На думку британських експертів, єдиними зовнішніми ознаками нового двигуна на USS Montana будуть горизонтальні водозабірні отвори великого діаметра в носовій частині.

Очікується, що човен пройде ходові випробування на річці Пенобскот у штаті Мен. Така локація обрана невипадково: закрита водойма не дасть можливості іншим країнам спостерігати за результатами тестів та зняти характерний звук двигуна.

Магнітогідродинамічний двигун

Технологія морського мігнітодинамічного двигуна відома ще з 50-х років минулого століття, однак досі не набула значного розвитку.

Заснований на цій технології американський двигун, розробкою якого керує Агентство передових оборонних дослідницьких проектів DARPA в межах програми PUMP, вперше був публічно представлений у 2023 році.

Його принцип дії ґрунтується на використанні надпровідних магнітів, які створюють магнітне поле, що рухає «робоче тіло» - воду - в одному напрямку, створюючи таким чином тягу.

Магнітогідродинамічний привід не має жодних рухомих частин та не створює ефекту кавітації у водному середовищі, а тому є повністю безшумним. Це зробить підводний човен особливо складним для виявлення за допомогою пасивного гідролокатора.

Однак він має і низку недоліків. Для належної роботи такий двигун повинен мати потужне джерело енергії, однак водночас дає відносно малу тягу порівняно з аналогами. Частково ця проблема могла бути вирішена атомною енергоустановкою субмарини класу Virginia.