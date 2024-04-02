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Блінкен прибув до Франції на переговори щодо України та Гази
08:51 02.04.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Парижа, де проведе переговори з президентом Франції Еммануюлем Макроном щодо підтримки України у війні з РФ та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.
Як пише "Європейська правда", про це AFP повідомили в канцелярії президента Макрона.
За словами офіційних осіб, держсекретар та французькі лідери розглянуть результати міжнародної конференції, яку Париж провів у лютому, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.
Заначають, що Блінкен обговорить із Макроном "міжнародну кризу, що загострюється". Він також проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.
Як повідомили AFP в оточенні глави МЗС, обидві сторони хочуть "інтенсифікації" підтримки України.
Водночас міністерство закордонних справ Франції заявило, що Сежурне та Блінкен обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні, а також "кризи" на Близькому Сході, в Україні та Судані.
Державний департамент напередодні повідомив, що Блінкен зустрінеться з Макроном, Сежурне та іншими ключовими французькими посадовцями, щоб обговорити міжнародні зусилля на підтримку України.
Як символічний візит, держсекретар США має разом із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню відвідати завод франко-німецького оборонного концерну KNDS поблизу Парижа, який виробляє артилерійські гармати, що використовує Україна. інформує AFP.
Нагадаємо, у березні французький президент Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.
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