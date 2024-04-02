Блінкен прибув до Франції на переговори щодо України та Гази

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Парижа, де проведе переговори з президентом Франції Еммануюлем Макроном щодо підтримки України у війні з РФ та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це AFP повідомили в канцелярії президента Макрона.

За словами офіційних осіб, держсекретар та французькі лідери розглянуть результати міжнародної конференції, яку Париж провів у лютому, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.

Заначають, що Блінкен обговорить із Макроном "міжнародну кризу, що загострюється". Він також проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

Як повідомили AFP в оточенні глави МЗС, обидві сторони хочуть "інтенсифікації" підтримки України.

Водночас міністерство закордонних справ Франції заявило, що Сежурне та Блінкен обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні, а також "кризи" на Близькому Сході, в Україні та Судані.

Державний департамент напередодні повідомив, що Блінкен зустрінеться з Макроном, Сежурне та іншими ключовими французькими посадовцями, щоб обговорити міжнародні зусилля на підтримку України.

Як символічний візит, держсекретар США має разом із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню відвідати завод франко-німецького оборонного концерну KNDS поблизу Парижа, який виробляє артилерійські гармати, що використовує Україна. інформує AFP.

Нагадаємо, у березні французький президент Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.