Євросоюз закінчив сезон відбору газу зі сховищ, вони заповнені на 59%

У суботу, 30 березня, Європейський Союз перейшов до нетто-закачування газу в підземні сховища. Після завершення зимового сезону вони заповнені майже на 59%, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

Для порівняння, рік тому заповненість була на рівні 55,65%.

Завдяки теплій зимі й високим запасам ціни на газ у Євросоюзі впали до показників, які були до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Джерело: agsi.gie.eu

"Європа на шляху до чергового рекордного рівня запасів на початок літа, і, схоже, континент знову зможе достроково заповнити свої сховища [перед наступною зимою]", - сказав Reuters Джеймс Воддел, голова європейського газового відділу у консалтинговій компанії Energy Aspects.

За планом європейські сховища до 1 листопада мають бути заповнені не менше ніж на 90%, але торік, наприклад, показник на цю дату становив майже 99%.

Наступний рік може відрізнятися від попередніх, тому що Україна не збирається продовжувати контракт на транзит російського газу. Не виключено, що хтось з російських клієнтів у Євросоюзі захоче забронювати транзитні потужності в Україні на 2025 рік, але поки що про жодні практичні кроки у цьому напрямі не відомо.

Найбільше від ГТС України залежать Австрія та Словаччина, але навіть вони працюють над диверсифікацією джерел постачання, щоб мінімізувати вплив припинення українського транзиту.