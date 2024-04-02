Молдова імпортує тестову партію скрапленого газу зі США на заміну російському

Молдовська енергетична компанія Energocom імпортує зі США перший тестовий обсяг скрапленого природного газу, інформує Newsmaker.

У компанії зазначили, що в перші два дні квітня жителі Молдови використовуватимуть газ, доставлений до країни через порт у Греції на підставі договору з грецькою компанією-постачальником газу DEPA.

1 та 2 квітня Молдова отримає з порту Олександруполіс по 14 000 МВт-год природного газу на день.

"Це еквівалентно 2,6 млн кубометрів газу за конкурентоспроможною ціною. Ми повідомимо громадян, якщо домовимося продовжити цю співпрацю", - розповів голова Energocom Віктор Бринзарь.

Він наголосив, що транспортування СПГ є гарною альтернативою російському газу.

"Диверсифікація джерел газу допоможе подальшому зміцненню енергетичної безпеки Молдови", - сказав глава Energocom, нагадавши, що контракт на транзит російського газу через Україну спливає наприкінці 2024 року, а українська влада раніше заявила, що не вестиме переговори про його продовження.

Минулого року грецька компанія DEPA виграла кілька державних тендерів на постачання газу до Молдови як для поточного споживання, так і для зберігання в сховищах. 30 листопада минулого року Energocom і DEPA підписали Меморандум про взаєморозуміння, в якому висловили готовність активізувати співробітництво в галузі постачання природного газу, зокрема скрапленого.