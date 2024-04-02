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У Швеції назвали ще одну причину затримки у виробництві боєприпасів
17:49 01.04.2024 |
У Швеції заявляють про затримку у виробництві нових боєприпасів в країні через черги на їхні випробування.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.
Черги на випробування снарядів є ще однією слабкою ланкою в європейському оборонному виробництві поряд із нестачею виробничих потужностей і доступу до сировини та персоналу.
Як зазначають, проблеми із затримками з цього приводу існують по всій Європі.
Глава випробувального центру шведської компанії з виробництва зброї Bofors Стефан Крол розповів про найбільшу проблему в роботі таких центрів.
"Випробувальний центр, який повинен перевіряти всі партії (боєприпасів. - Ред.), що поставляються, не може працювати в п'ять змін, тому що для нашої роботи потрібне денне світло", - зазначив він.
Згідно з матеріалом, черга у випробувальному центрі Bofors у Карлскузі нині становить рік.
ЗМІ раніше повідомили, що Сполучені Штати ведуть перемовини про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні снаряди в Україну.
Минулого тижня стало відомо, що Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.
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