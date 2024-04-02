Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Швеції назвали ще одну причину затримки у виробництві боєприпасів

 

У Швеції заявляють про затримку у виробництві нових боєприпасів в країні через черги на їхні випробування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Черги на випробування снарядів є ще однією слабкою ланкою в європейському оборонному виробництві поряд із нестачею виробничих потужностей і доступу до сировини та персоналу.

Як зазначають, проблеми із затримками з цього приводу існують по всій Європі.

Глава випробувального центру шведської компанії з виробництва зброї Bofors Стефан Крол розповів про найбільшу проблему в роботі таких центрів.

"Випробувальний центр, який повинен перевіряти всі партії (боєприпасів. - Ред.), що поставляються, не може працювати в п'ять змін, тому що для нашої роботи потрібне денне світло", - зазначив він.

Згідно з матеріалом, черга у випробувальному центрі Bofors у Карлскузі нині становить рік.

ЗМІ раніше повідомили, що Сполучені Штати ведуть перемовини про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні снаряди в Україну.

Минулого тижня стало відомо, що Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,0749
  0,0775
 0,20
EUR
 1
 42,1384
  0,0217
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8808  0,08 0,20 39,4284  0,07 0,19
EUR 42,0648  0,07 0,17 42,8776  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0400  0,01 0,03 39,0850  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес