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Турецька ліра знецінилася після поразки партії Ердогана на місцевих виборах
17:45 01.04.2024 |
Турецька ліра втратила свою вартість після того, як партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала поразки на місцевих виборах у неділю. Опозиція здобула перемогу в багатьох турецьких містах, включаючи Стамбул та Анкару.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Так, ліра подешевшала на 0,2% до 32,4 за долар, що стало рекордно низьким рівнем на момент закриття торгів. Цього року валюта вже втратила близько 9% своєї вартості, що робить її другою за величиною девальвацією серед валют країн, що розвиваються, після чилійського песо.
"Поразка Ердогана на місцевих виборах не повинна підірвати макрополітику (поки що). Боротьба з інфляцією зараз є політичним, а також економічним пріоритетом, і це повинно стати основою для корекції ортодоксального політичного курсу в короткостроковій перспективі", - написав у своєму звіті стратег Tellimer Хаснаїн Малік.
Інвестори позитивно оцінили поворот до більш жорсткої монетарної політики, спрямованої на приборкання інфляції, навіть попри те, що вона шкодить економічному зростанню і робить кредитування майже неможливим для більшості громадян. З моменту зміни політики після минулорічних президентських виборів іноземні інвестори придбали турецькі облігації та акції на суму 4,9 мільярда доларів США.
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