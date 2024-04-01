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У Стамбулі прихильники опозиції влаштували святкування після місцевих виборів
16:52 01.04.2024 |
У турецькому Стамбулі десятки тисяч людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати переобрання Екрема Імамоглу мером міста і перемогу опозиційних сил над Партією справедливості і розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердогана на місцевих виборах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Десятки тисяч людей запалили смолоскипи, розмахували турецькими прапорами і скандували: "Туреччина є світською і залишиться світською" і "Таїп, у відставку!".
Переобраний Імамоглу звернувся до натовпу, але перервав його, коли дехто почав освистувати Ердогана і провладну партію.
"Не треба освистувати. Ми поговоримо про все це. Після цих виборів я думаю про послання, які наш народ дав нашим суперникам, уряду і пану президенту", - сказав Імамоглу, додавши, що для Стамбула "почалась нова ера".
Нагадаємо, з моменту приходу до влади 2002 року політична сила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - Партія справедливості і розвитку - зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах від головної опозиційної Республіканської народної партії.
Після підрахунку більшості голосів представник опозиції Екрем Імамоглу лідирує на 10 відсоткових пунктів у перегонах за посаду мера Стамбула - найбільшого міста Туреччини, водночас його Республіканська народна партія зберегла за собою контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні.
Сам Ердоган, коментуючи результати виборів, висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти результату, "якого бажали та на який сподівалися".
Він також зазначив, що, незалежно від результатів, переможцями цих виборів стануть насамперед демократія та воля турецького народу.
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