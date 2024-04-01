ЗМІ: Іран попереджав Росію про загрозу безпеці перед терактом під Москвою

Іран попередив Росію про можливість великої "терористичної операції" на її території напередодні масового вбивства в концертному залі під Москвою у березні.

Про це Reuters повідомили три джерела, знайомі з цим питанням, передає "Європейська правда".

"За кілька днів до теракту в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливу велику терористичну атаку всередині Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертельними вибухами в Ірані", - повідомило одне з джерел.

Міністерство розвідки Ірану заявило в січні, що заарештувало 35 осіб, причетних до подвійних вибухів 3 січня в південно-східному місті Керман, в результаті яких загинуло близько 100 осіб. 19 січня міністерство заявило, що заарештувало командира афганської філії "Ісламської держави" "ІДІЛ-Хорасан".

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані, найкривавіші з часів Ісламської революції 1979 року. Джерела американської розвідки заявили, що "ІДІЛ-Хорасан" здійснила як теракти 3 січня в Ірані, так і стрілянину 22 березня в Москві.

Друге джерело, яке також побажало залишитися невідомим через делікатність питання, повідомило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про майбутню атаку, не було конкретних подробиць щодо часу і точної мети.

"Їм (членам "ІДІЛ-Хорасан") було доручено підготуватися до значної операції в Росії... Один з терористів (заарештований в Ірані) сказав, що деякі члени групи вже поїхали до Росії", - повідомило друге джерело.

Третє джерело, високопоставлений співробітник служби безпеки, сказав: "Оскільки Іран роками був жертвою терористичних атак, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

Джерело, знайоме з розвідданими США про майбутню атаку в Росії, повідомило, що вони базуються на перехоплених "розмовах" між бойовиками "ІДІЛ-Хорасан".

Заперечуючи твердження США, Росія заявила, що вважає Україну причетною до нападу, не надавши при цьому жодних доказів. Київ рішуче заперечує це твердження.

Однак Росії важче відкинути розвіддані дипломатичного союзника Ірану щодо нападу, які ставлять під сумнів ефективність російських служб безпеки. Москва і Тегеран, які перебувають під західними санкціями, поглибили військову та іншу співпрацю після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що нещодавній теракт у підмосковній концертній залі Crocus City Hall засвідчив, що загроза від джихадистського угруповання "Ісламська держава" зберігається.

У Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.