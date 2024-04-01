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АНАЛІТИКА

Російський слід. Турецькій авіакомпанії заборонили літати в небі ЄС

 

Турецькій авіакомпанії Southwind Airlines заборонили літати в небі ЄС. Жорсткі санкції запровадили через російський слід в управлінні.

Заборона вже вплинула на польотну програму перевізника та плани возити європейських туристів на курорти Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Турецькій авіакомпанії заборонили злітати та приземлятися в аеропортах країн Євросоюзу, а також пролітати над ЄС транзитом. Таке рішення ухвалене 28 березня, повідомило видання aerotelegraph.com.

Забороні на рівні ЄС передувала відмова фінського регулятора погодити заявку Southwind Airlines на рейси Анталія - Гельсінкі. Фінське транспортне управління Traficom дійшло висновку, що турецька авіакомпанія та контроль над нею пов'язані з російською стороною.

До цього Southwind Airlines вільно літала до ЄС. Тепер перевізнику доводиться скасовувати рейси та змінювати маршрути. Турецька авіакомпанія скасувала рейси Калінінград - Анталія. Маршрут із Мінська до Стамбула тепер пролягає через Росію, Казахстан та Грузію, а не через Угорщину та Болгарію.

Також авіаперевізнику доведеться відмовитися від планів запустити рейси за десятками напрямків з європейських країн на турецькі курорти.

Авіакомпанію Southwind Airlines створили у 2022 році, щоб перевозити туристів російського туроператора Pegas Touristik із Росії на курорти Туреччини. Це дало змогу обійти західні санкції, під які потрапила російська авіакомпанія Nordwind Airlines, афілійована з Pegas Touristik. Тоді частину літаків Nordwind Airlines перевели до парку Southwind Airlines.

Нагадаємо, ми писали, що японська авіакомпанія перефарбувала всі літаки через війну в Україні. Так їхній логотип не асоціюватиметься з російською агресією.

Також ми повідомляли, що сербська авіакомпанія Air Serbia планує збільшити кількість рейсів до Росії. Сербія, як і Туреччина, слугує для росіян "ворітами" до Європи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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