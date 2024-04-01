США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів

Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) оголосило про найсуворіші стандарти США щодо викидів парникових газів від великовантажних транспортних засобів, таких як великі бурові установки та автобуси.

Ці правила стосуються важких транспортних засобів модельного року 2027-2032, спрямовані на зменшення викидів, які є одним з основних джерел забруднення, що спричиняє зміну клімату.

Нові стандарти мають уникнути мільярда тонн викидів до 2055 року, що прирівнюється до зменшення забруднення від 13 мільйонів цистерн бензину.

Великі транспортні засоби відіграють значну роль у викидах парникових газів. Нові стандарти від EPA також покликані покращити якість повітря для 72 мільйонів американців, які проживають близько до маршрутів вантажних перевезень.

Відповідно до оцінок, економія витрат на паливо та технічне обслуговування становитиме від 3700 до 10 500 доларів США на рік для важкої вантажівки, придбаної у 2032 році, завдяки цим новим стандартам.

Такі кроки впровадження нових стандартів щодо викидів транспортних засобів стають частиною стратегії США для досягнення кліматичних цілей, які встановлені адміністрацією Байдена та Паризькою кліматичною угодою.