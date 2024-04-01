У Німеччині набув чинності закон про легалізацію канабісу

У Німеччині в понеділок, 1 квітня, набув чинності закон, який частково легалізує споживання канабісу. Канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини, і дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість. Повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів канабісу - чи то марихуани, чи то гашишу в чистому вигляді, або ж зберігати до 50 грамів вдома.

Крім того, буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Щоправда, для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками у такий собі "клуб любителів канабісу" і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику. Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплю або гашиш самі у себе - максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.

Можна буде курити канабіс у громадських місцях, проте заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ. Заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.

Наркотики і закон

Зберігаються і покарання за зловживання. Тюремне покарання строком до трьох років або грошові штрафи загрожують тим, у кого виявлять понад 25 грамів марихуани або понад три кущі конопель у саду. В особливо тяжких випадках, якщо буде доведено факт торгівлі "надлишками" наркотику, можуть посадити і на п'ять років.

Водночас особи, засуджені в минулому за діяння, які за новим законом не вважатимуться злочином, можуть розраховувати на реабілітацію та вилучення їхньої судимості з центрального кримінального реєстру Німеччини.

Аргументи "за" і "проти" легалізації

Розробка законопроєкту супроводжувалася в Німеччині гострими суперечками між прихильниками і противниками легалізації канабісу. Прихильники вказували на провал політики заборон, на досвід інших країн світу, зокрема Іспанії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Португалії, Мексики, Уругваю, Канади та 19 штатів США. Вони наводили фінансові аргументи: податки з легальної торгівлі канабісом укупі з економією на заходах із припинення торгівлі їм забезпечили б, за їхніми підрахунками, щорічну надбавку бюджету в 4,7 мільярда євро.

Крім того, за їхніми оцінками, легалізація канабісу неминуче призведе до підвищення якості товару, падіння наркозлочинності та зменшення масштабів чорного ринку, на якому часто продають марихуану з небезпечними для здоров'я домішками.

Категорично проти плану уряду виступали спілка німецьких лікарів, об'єднання педіатрів, профспілка поліцейських і суддівська спілка, а також різноманітні об'єднання шкільних учителів. Медики та педагоги звертали увагу на небезпеку для розумового розвитку, особливо в молоді віком до 25 років, на ризик переходу від м'яких до жорстких наркотиків.

Судді та поліцейські, своєю чергою, говорили, що придумана в МОЗ модель легалізації канабісу їм жодного зниження навантаження не створить. Адже і далі треба буде стежити за дотриманням величезної кількості всіляких бюрократичних правил і переслідувати порушників.