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АНАЛІТИКА

Партія Ердогана зазнала найбільшої за 22 роки поразки на місцевих виборах у Туреччині

 

Політична сила чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана "Партія справедливості і розвитку" (ПСР) зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах від головної опозиційної партії "Республіканська народна партія" (CHP) з моменту його приходу до влади 2002 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Після підрахунку більшості голосів представник опозиції Екрем Імамоглу лідирує на 10 відсотків у перегонах на посаду мера Стамбула - найбільшого міста Туреччини, водночас його "Республіканська народна партія" (CHP) зберегла за собою контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні.

Це стало найбільшою поразкою Ердогана та його партії за більш ніж двадцятирічний період їхнього перебування при владі та може свідчити про зміни в політичному ландшафті країни. Сам президент назвав це "поворотним моментом" у своєму зверненні після опівночі.

"Якщо ми припустилися помилки, ми її виправимо. Якщо нам чогось не вистачає, ми це зробимо", - зазначив він.

За даними 92,92% виборчих урн, відкритих у Стамбулі, Імамоглу отримав 50,92% підтримки порівняно з 40,05% за кандидата від ПСР Мурата Курума - колишнього міністра в уряді Ердогана.

Часткові офіційні результати, оприлюднені державним агентством Anadolu, показали, що ПСР та її головний союзник відмовилися від посад мерів у 19 ключових муніципалітетах, зокрема великих містах Бурса та Баликесір.

Голосування на місцевих виборах відбувалося 31 березня.

Нагадаємо, на початку березня президент Туреччини натякнув, що у майбутньому може піти з політики.
 

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