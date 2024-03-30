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АНАЛІТИКА

Євросоюз планує прискорити надання фінансової допомоги Єгипту

 

Євросоюз має намір прискорити виділення частини коштів на допомогу Єгипту, використовуючи процедуру термінового фінансування в обхід парламентського нагляду та інших запобіжників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про плани термінової макрофінансової допомоги на суму до 1 млрд євро для Єгипту, зазначивши в листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли, з яким ознайомилося AP, про "стрімке погіршення економічної та фінансової ситуації" в країні.

Фон дер Ляєн посилається на "дуже великий вплив на економіку повномасштабної загарбницької війни РФ проти України, війн у Газі та Судані, а також атак хуситів у Червоному морі" та заявила, що "вкрай важливо переконатися, що перший значний внесок" Єгипет отримає до кінця 2024 року.

Для цього Єврокомісія застосовує частину договорів ЄС, що рідко використовується - статтю 213, яка передбачає, що 27 країн-членів повинні схвалити виділення коштів, але не Європарламент.

Єврокомісія не використала цей механізм навіть під час пандемії COVID-19 та для утримання на плаву економіки України, хоча Київ скористався ним 10 років тому, коли РФ незаконно анексувала Крим та підвищила ціни на природний газ.

Нещодавно Європейський Союз і Єгипет підписали фінансовий пакет на суму 7,4 млрд євро, спрямований на підтримку північноафриканської країни-боржника, збільшення продажів енергоносіїв до Європи і припинення нелегальних потоків мігрантів.

Угода передбачає виділення 5 мільярдів євро кредитів протягом чотирьох років, 1,8 мільярда євро інвестицій і сотні мільйонів на двосторонні проєкти, в тому числі у сфері міграції.

Ця угода є продовженням кількох суперечливих угод, які ЄС уклав з Лівією, Тунісом і Мавританією, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів через Середземне море.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі досягли домовленості щодо ключових елементів у п'яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Єгипет, ЄС
 

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