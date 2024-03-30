Росія вдвічі збільшила імпорт сировини для виробництва пороху, найбільше купують через Туреччину, – WSJ

Росія збільшила імпорт нітроцелюлози, яка використовується, зокрема, для виробництва пороху для артилерійських снарядів. Серед виробників нітроцелюлози, що поставляється до Росії в останні два роки, також є компанії зі США, Німеччини та Тайваню.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на торговельні дані, передає Радіо Свобода.

Імпорт до Росії нітроцелюлози зріс на 70% в 2022 році, в перший рік російського вторгнення в Україну. До середини 2023 року було імпортовано 3 039 тонн - майже вдвічі більше, ніж у 2021 році.

Як зазначає The Wall Street Journal, лише кілька країн світу виробляють нітроцелюлозу, оскільки її основне застосування - це виробництво боєприпасів і на неї поширюються обмеження у сфері міжнародної торгівлі.

Нітроцелюлоза також використовується в цивільних цілях, проте аналітики вважають, що імпорт, що росте, призначений для озброєнь, враховуючи, що російська економіка переорієнтована на виробництво воєнного часу.

Росія виготовляє мало нітроцелюлози. Після того, як Євросоюз та США запровадили санкції проти Москви, Китай збільшив постачання цієї речовини до Росії.

Хто постачає сировину для вибухівки в Росію

Однак, згідно з торговельними даними, за майже половину імпорту нітроцелюлози в Росію з початку війни відповідає одна невелика компанія в Туреччині - Noy. Через неї Росія закуповує нітроцелюлозу, вироблену у США, Німеччині та Тайвані.

Німецькі філії нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка потім відправила цю продукцію до Росії.

Тайванська компанія TNC Industrial виробила понад 500 тонн нітроцелюлози, яку Noy відправив до Росії минулого року. За останні два роки аналогічний обсяг продукції компанія закупила у німецького виробника Hagedorn-NC та відправила до Росії.

Крім того, російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав із Тайваню нітроцелюлозу на суму майже $700 тис. На сайті організації йдеться, що компанія є постійним партнером Казанського державного казенного порохового заводу. В організації заявили журналістам, що компанія імпортує нітроцелюлозу для цивільних цілей.

У International Flavors & Fragrances розповіли, що не знали про постачання їхньої продукції до Росії через третю країну. Деякі компанії заявили, що в їхній продукції недостатньо азоту, щоб вона могла використовуватися у військових цілях.

На початку березня журнал Der Spiegel писав, що нестачу нітроцелюлози зазнають країн Заходу. У матеріалі зазначалося, що Китай, один із найбільших виробників цієї сировини, зупинив її постачання до Європи. Але, згідно з незалежними розслідуваннями, поставки продовжуються на російський ринок.