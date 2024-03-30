США застерегли десятки компаній від допомоги Росії з постачанням військових товарів

Сполучені Штати звернулись до низки компаній із проханням припинити поставки товарів більш як 600 іноземним сторонам через побоювання, що ці товари можуть бути перенаправлені в Росію для посилення її військової машини.

Про це заявив помічник державного секретаря США Метью Аксельрод, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час щорічної конференції з експортного контролю у Вашингтоні Аксельрод заявив, що за останні кілька тижнів Держдеп надіслав листи більш як 20 американським компаніям, кожен із яких містив список із понад 600 іноземних сторін.

"У цих листах ми попросили американські компанії добровільно припинити поставки цим сторонам через високий ризик переправлення до Росії", - пояснив посадовець.

Компанії, до яких скерували листи, виробляють і продають продукцію, знайдену в збитих в Україні ракетах і безпілотниках, уточнює Reuters.

Аксельрод зазначив, що високопосадовці Міністерства торгівлі, Держдепу та Міністерства фінансів США також звертаються безпосередньо до керівників американських компаній, аби обговорити подальші кроки, які вони можуть зробити, аби їхні товари не потрапили до Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та понад 30 інших країн запровадили низку санкцій, спрямованих на послаблення здатності Росії вести війну, перекриваючи доступ до західних технологій.

Тим не менш, американські компоненти й далі виявляють у російському озброєнні, залишеному на полі бою в Україні.

Нагадаємо, 23 лютого президент США оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.