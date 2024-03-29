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АНАЛІТИКА

У Європарламенті закликали до термінових дебатів після заяв про російський вплив

 

Деякі депутати Європарламенту закликали до невідкладних дебатів та розслідування після заяв, що Росія могла підкупити окремих євродепутатів для просування своїх інтересів.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Представники ліберальної групи Renew та "Зелених" заявили, що Європарламент має терміново приділити увагу можливому впливу Москви через когось із депутатів.

Напередодні, 28 березня, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо розповів про "тісну співпрацю" бельгійських і чеських спецслужб, пов'язану з викриттям російської пропагандистської мережі, та заявив, що деякі євродепутати поширювали роспропаганду за гроші.

Очільниця групи Renew Валері Айє, яка є представницею політсили президента Франції Емманюеля Макрона, звернулася з листом до президентки Європарламенту Роберти Метсоли із закликом до термінових дебатів на цю тему під час пленарної сесії, що розпочнеться 10 квітня.

"Якщо чинні євродепутати або кандидати на майбутніх європейських виборах брали гроші чи підкуплені російським урядом чи поплічниками Росії, їх потрібно викрити", - заявила вона.

Представник нідерландських "Зелених" Бас Ейкхоут також закликав до розслідування.

"До європейських виборів залишилося 10 тижнів. Ми маємо бути впевнені, що ніхто з кандидатів на цих виборах не бере гроші від Росії", - заявив він.

Речниця президентки Європарламенту зазначила, що Метсолі "відомо про звинувачення" щодо можливого підкупу європарламентарів і вона цікавиться конкретними деталями.

Нагадаємо, у 2022 році в Європарламенті спалахнув скандал, відомий як "Катаргейт", щодо можливого підкупу парламентарів, включно з віцепрезиденткою, для лобізму на користь Катару.

Ключові теги: ЄС, Росія
 

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