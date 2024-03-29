У Вірменії заблокували трансляцію пропагандистських шоу Соловйова

У Вірменії заблокували трансляцію російських пропагандистських телепередач "Вечер с Владимиром Соловьевым" і "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Про це у Facebook написав заступник міністра високотехнологічної промисловості Вірменії Авет Погосян, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовця, трансляція пропагандистських шоу Соловйова була заблокована через "безперервні порушення, зафіксовані останнім часом".

"ЗАТ "Мережа телерадіомовлення Вірменії" на підставі статей 5 і 6 угоди "Про співпрацю у сфері масових телекомунікацій між урядом Республіки Вірменія та Кабміном Російської Федерації", факту постійних порушень, зафіксованих останнім часом Комісією з телебачення та радіо РВ, заблокувало трансляцію авторських програм...на території Республіки Вірменія", - зазначив Погосян.

Нещодавно в Естонії арештували журналістку, яка працювала на російських пропагандистів.

Перед цим Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ у Латвії до дев'яти сайтів, що поширюють російську пропаганду.