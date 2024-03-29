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Польща відправить військових до Франції для допомоги з безпекою на Олімпіаді
10:55 29.03.2024 |
Польща погодилась відправити своїх військовослужбовців до Франції для допомоги із заходами безпеки під час літніх Олімпійських ігор.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter (X) написав польський міністр оборони Владислав Косіняк-Комиш.
Напередодні Міноборони Франції згадувало Польщу, коли говорило про залучення військових з країн-союзниць до заходів безпеки.
"Збройні сили Польщі приєднаються до міжнародної коаліції, створеної Францією для підтримки підготовки та безпеки літніх Олімпійських ігор 2024 року", - написав Косіняк-Комиш.
За його словами, до Парижа відправлять оперативну групу, в тому числі кінологів з собаками.
Головним завданням групи буде виявлення вибухових пристроїв та антитерористична діяльність, додав польський міністр.
Напередодні стало відомо, що Франція планує залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.
Перед цим стало відомо, що французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.
Також на час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа.
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