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Прем'єр Чехії про розкриття проросійських мереж упливу: Будуть дії в країнах ЄС
09:48 29.03.2024 |
Після розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу чеський прем'єр Петер Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення в інших країнах, оскільки це тільки початок процесу, який розпочала та координує Прага.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Фіала у четвер ввечері нагадав у своєму Twitter (Х), що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.
У цьому контексті Прага оглосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.
"Чехія була на початку всієї цієї операції. Наша робота та зусилля призводять до того, що інші країни Європи розслідують діяльність проросійських шпигунських мереж і поступово приходять до більш серйозних висновків. Одну з них сьогодні оприлюднила, наприклад, Польща. Далі будуть дії в інших країнах", - пообіцяв Фіала.
Він зазначив, що події останніх двох днів є результатом міжнародної співпраці, яку розпочала Прага і яку успішно координує. "Я пишаюся тим, що саме ми показали силу та вміння приймати вчасні та правильні рішення", - зазначив Фіала.
За даними чеської служби цивільної контррозвідки, мережа працювала з політиками в Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, намагаючись вплинути на вибори до Європарламенту.
За даними ЗМІ, депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистрон отримував гроші від проросійської мережі впливу, викритої спецслужбами Європи напередодні.
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