Танкери везуть російське паливо до Бразилії, але там його і так нікуди подіти

Танкери, завантажені мільйонами барелів російського дизельного пального, дрейфують біля узбережжя Бразилії - і до них прямують ще.

За інформацією Kpler і даними відстеження руху суден, зібраними Bloomberg, біля берегів п'ятої за величиною країни світу плавають судна, на борту яких перебуває не менше 3,2 млн барелів дизельного пального з російських портів.

Незрозуміло, чому затримуються ці партії вантажів. Однак надлишки - це чергова ознака збоїв у постачанні нафтопродуктів із росії в період посилення санкцій США і Великобританії. Партії дизельного пального також утримуються в танкерах у Середземному морі й Гвінейській затоці, тоді як сира нафта скупчується біля індійських портів.

Тим часом 3,2 млн барелів могли б задовольнити близько двох тижнів імпорту цієї латиноамериканської країни, схоже, що повної зупинки вантажів з росії в Бразилії не спостерігається. Щонайменше два із суден біля берегів країни - це танкери «роскомфлоту».

Також щонайменше 3,3 млн барелів дизельного пального наразі транспортуються у бік Бразилії, більша частина - через Атлантичний океан. Малоймовірно, що трейдери продовжували відправляти ці вантажі, якби вони не могли їх розвантажити.

Інші судна сигналізують про те, що йдуть до Бразилії, але їхні переміщення говорять про те, що вони навряд чи вирушать до цієї країни найближчим часом. Цього місяця країна також імпортувала дизельне пальне з ОАЕ і Кувейту.