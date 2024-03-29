Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Танкери везуть російське паливо до Бразилії, але там його і так нікуди подіти

 

Танкери, завантажені мільйонами барелів російського дизельного пального, дрейфують біля узбережжя Бразилії - і до них прямують ще.

За інформацією Kpler і даними відстеження руху суден, зібраними Bloomberg, біля берегів п'ятої за величиною країни світу плавають судна, на борту яких перебуває не менше 3,2 млн барелів дизельного пального з російських портів.

Незрозуміло, чому затримуються ці партії вантажів. Однак надлишки - це чергова ознака збоїв у постачанні нафтопродуктів із росії в період посилення санкцій США і Великобританії. Партії дизельного пального також утримуються в танкерах у Середземному морі й Гвінейській затоці, тоді як сира нафта скупчується біля індійських портів.

Тим часом 3,2 млн барелів могли б задовольнити близько двох тижнів імпорту цієї латиноамериканської країни, схоже, що повної зупинки вантажів з росії в Бразилії не спостерігається. Щонайменше два із суден біля берегів країни - це танкери «роскомфлоту».

Також щонайменше 3,3 млн барелів дизельного пального наразі транспортуються у бік Бразилії, більша частина - через Атлантичний океан. Малоймовірно, що трейдери продовжували відправляти ці вантажі, якби вони не могли їх розвантажити.

Інші судна сигналізують про те, що йдуть до Бразилії, але їхні переміщення говорять про те, що вони навряд чи вирушать до цієї країни найближчим часом. Цього місяця країна також імпортувала дизельне пальне з ОАЕ і Кувейту.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9907  0,11 0,28 39,5500  0,09 0,23
EUR 42,2519  0,04 0,11 43,0159  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1350  0,02 0,04 39,1600  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес