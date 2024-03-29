Угорська прокуратура розслідує «злите » аудіо про корупцію в уряді Орбана

Угорська прокуратура розслідує заяви про спроби вплинути на справу про хабарництво в уряді Віктора Орбана, а також заслухала ексміністерку юстиції Юдіт Варгу як свідка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Головний прокурор країни Пал Фурхт заявив на брифінгу, що правоохоронці зберегли та зробили оцінку аудіозапису, як частину свідчень ексчоловіка Варги Петера Мадяра, який його оприлюднив, та що ведеться розслідування щодо можливого "неповідомлення про хабарництво".

За словами Фурхта, колишню міністерку юстиції заслухали у середу, а в четвер свідчити мав ще один свідок, ім'я якого не назвали.

Відповідаючи на запитання, чи допитають керівника відомства прем'єр-міністра Орбана Антала Рогана, головний прокурор сказав, що не може назвати жодних імен, оскільки розслідування ще триває.

Як зазначає Reuters, у справі про хабарництво фігурує колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Волнер, якому у 2022 році пред'явили звинувачення в отриманні хабарів від екскерівника судових виконавців Дьордя Шадла. Прокурори вимагають для них тюремного ув'язнення.

У попередній заяві державні обвинувачі заявили, що втручатися в документи прокуратури "юридично та фізично неможливо".

Днями у Будапешті зібрались кілька тисяч людей, вимагаючи відставки головного прокурора і прем'єр-міністра країни Віктора Орбана на тлі опублікованого аудіо зі свідченнями корупції в уряді.

Нагадаємо, на опублікованому Мадяром аудіозаписі чути, як Варга детально розповідала про спробу помічників глави кабінету Віктора Орбана вилучити певні фрагменти з документів у справі про хабарництво.

Звинувачення з'явилися в політично чутливий для Орбана час - напередодні виборів до Європейського парламенту в червні, а також після скандалу з сексуальними домаганнями, який призвів до відставки його двох політичних союзників Орбана - колишньої президентки Каталін Новак і Юдіт Варги.