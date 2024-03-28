Росіяни все частіше переїжджають з Дубая: шукають, де дешевше і менше контролю за санкціями

Росіяни, що оселилися в Дубаї, найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів, скорочують вкладення і повертаються додому або шукають можливості для переїзду у звичніші для життя країни, пише Bloomberg.

"Деякі з моїх російських клієнтів скоротили вкладення в дубайську нерухомість, придбану два роки тому, залишили тут невелику базу і або повернулися до Москви, або перебралися до інших доступних і дуже привабливих юрисдикцій на кшталт Маврикія", - сказав агентству Філіп Амарант, директор з Близького Сходу Henley & Partners, яка надає послуги отримання резидентства та громадянства в обмін на інвестиції.

На відміну від США та ЄС, ця країна Перської затоки не має санкцій проти Росії. Однак російські організації, які відкривають тут банківські рахунки, тепер з більшою ймовірністю зіткнуться з пильною увагою з боку місцевих банків. ОАЕ зазнають посиленого тиску США з метою боротьби з потенційним ухиленням від санкцій.

За словами банкірів, що працюють у Дубаї, у представників середнього класу загалом немає труднощів із відкриттям та обслуговуванням банківських рахунків. Але деякі росіяни, які потрапили під санкції, отримали відмову. Проблеми виникли й у тих, хто пов'язаний з особами під санкціями чи чиновниками в Росії.

Ретельнішу перевірку ОАЕ тепер проводять і щодо російських компаній. Це пов'язано як із тиском США, які намагаються не допустити обходу санкцій, так і з тим, що у лютому Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force - FATF) виключила ОАЕ з чорного списку. Тепер влада прагне продемонструвати відданість нормам FATF.

Деякі опитані агентством росіяни розповіли, що оскільки війна затягується, а жити в Дубаї дорого і не завжди зручно, зокрема через спекотний клімат, вони планують переїжджати.

Одразу після вторгнення РФ в Україну агенти з нерухомості Дубая повідомляли про наплив багатих росіян, які полюють за нерухомістю в найшикарніших районах емірату.

ОАЕ не надають статистики притоку за національностями. Проте, за даними дубайського брокера Betterhomes, у рейтингу покупців нерухомості власники російських паспортів у 2022 році посіли перше місце, а торік опустилися на третє, поступившись громадянам Індії та Великої Британії.