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У США вперше перезапустять закриту атомну електростанцію
16:53 28.03.2024 |
Уряд США вирішив виділити кредит $1,5 млрд на відновлення роботи атомної електростанції "Палісадес" в Мічигані, пише Associated Press.
Губернаторка штату Мічиган Ґретхен Вітмер сказала, що це буде перша атомна електростанція у США, яку перезапустять після закриття.
"Атомна енергетика - найбільше джерело безвуглецевої електроенергії, який прямо підтримує 100 000 робочих місць по всій країні і ще сотні тисяч опосередковано", - сказала міністерка економіки Дженніфер Гренхолм, колишня губернаторка Мічигану.
АЕС "Палісадес" розташована на березі озера Мічиган, за дві години їзди від Чикаго. З 1971 до 2007 року нею володіла мічиганська енергетична компанія CMS Energy. Потім станцію продали енергетичній компанії Entergy з Луїзіани, а у 2022 році закрили.
Holtec повідомила, що поки що має довгострокові зобов'язання від двох електричних кооперативів на придбання електроенергії станції.
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