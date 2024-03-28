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У Росії через атаки на НПЗ виробництво бензину впало на 16,6%
16:25 28.03.2024 |
Атаки дронів на російські НПЗ призвели до того, що порівняно з минулим роком виробництво бензину наприкінці березня скоротилось на 16,6%, дизельного пального - на 7,4%.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними Росстату, які наводить видання, за тиждень з 18 по 24 березня цього року російські НПЗ виробили 754,6 тис. т бензину і 1,648 млн т дизелю. За третій тиждень березня минулого року було вироблено 880 тис. т бензину та 1,770 млн т дизпалива - відповідно. Таким чином, виробництво бензину скоротилося у річному вираженні на 16,6%, дизельного пального - на 7,4%. (Радіо Свобода, яке навело статистичні дані, стверджує, що падіння становить 14% і 7% відповідно).
Минулого тижня «Нова газета Європа» підрахувала, що до середини березня ЗСУ змогли вивести з ладу приблизно шосту частину (16%) від російського виробництва автомобільного палива.
У березні були атаковані такі об'єкти, як Рязанський НПЗ «Роснефти» і завод «Лукойла» в Кстово Нижегородської області. Обидва входять до топ-10 найбільших НПЗ Росії та постачають бензин у Москву. На них пошкоджені установки первинної переробки нафти; скільки триватиме ремонт, не повідомлялося. Також були атаковані Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, Сизранський та Куйбишевський НПЗ у Самарській області.
За даними Reuters, після атаки безпілотника по Куйбишевському НПЗ в Самарській області 23 березня, в результаті якої було виведено з ладу одну з двох його установок первинної переробки нафти, з ринку в середньомісячному вираженні «вибуло» ще близько 45 тис. т бензину та 55 тис. т дизельного пального.
Усього з початку року було атаковано 15 НПЗ у 10 регіонах Росії. Їхня загальна переробна потужність - 192 млн т нафти на рік.
Як повідомлялося, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку через атаки безпілотників на НПЗ та позапланові ремонти на російських заводах, Росія в березні збільшила імпорт бензину з Білорусі.
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