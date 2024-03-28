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США і Британія розслідують криптовалютні транзакції РФ на 20 млрд доларів, - Bloomberg
16:21 28.03.2024 |
США і Британія почали перевіряти криптовалютні транзакції на суму понад 20 мільярдів доларів, які пройшли через російську біржу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що платежі проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара.
Видання пише, що ці перекази відбулися після того, як на Garantex було накладено санкції США і Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у Росії.
"Адміністрація президента Джо Байдена намагається "притиснути" криптовалютні біржі, такі як Garantex, з перших днів війни. Транзакції на суму 20 мільярдів доларів будуть являти собою одне з найбільших порушень санкцій, введених проти Росії з моменту початку війни", - йдеться в матеріалі.
Джерела видання попередили, що розслідування тривають і ще надто рано для висновків з огляду на складність і непрозорість транзакцій із криптовалютами.
Tether є стейблкоїном, метою якого є підтримання вартості один до одного по відношенню до долара. Ця криптовалюта є найбільш продаваною у світі, в обігу якої перебуває монета на суму понад 100 мільярдів доларів.
Раніше біржа Garantex заявляла, що прагне запобігти використанню своєї платформи для незаконної діяльності та активно співпрацювала з владою Європи та США, поки на неї не було накладено санкції.
Garantex було засновано 2019 року в Естонії, хоча уряд США заявив, що більша частина її операцій зараз базується в Москві. Естонія втратила ліцензію на роботу в країні в лютому 2022 року внаслідок скоординованих зусиль разом зі США.
Міністерство фінансів США звинуватило Garantex в ігноруванні своїх зобов'язань по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, одночасно оголосивши про власні санкції проти фірми у квітні 2022 року.
США пов'язали Garantex із транзакцій на незаконну діяльність на суму понад 100 мільйонів доларів, зокрема за участю російської хакерської групи з вимагання Conti.
На своєму сайті Garantex повідомляє, що дає змогу здійснювати виведення коштів через картки ПАТ "Сбербанк Росії" , АТ "Тінькофф Банк" і АТ "Альфа-Банк". Це російські банки, які потрапили під санкції США.
Анонімність, швидкість і стабільність Tether зробили валюту популярною серед злочинців.
Tether був найбільш часто використовуваним стейблкоїном для злочинної діяльності в криптовалюті минулого року, який пов'язав його з незаконними транзакціями на суму 19,3 мільярда доларів у 2023 році.
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