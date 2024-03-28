Фінансові новини
- |
- 28.03.24
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Болгарію чекають дострокові вибори: ще одна партія відмовилась формувати уряд
13:32 28.03.2024 |
В Болгарії партія "Є такий народ" відмовилась формувати уряд і повернула мандат президенту Румену Радеву, що означає, що на країну найближчим часом чекають дострокові вибори.
Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє БНР.
"Ми раді, що 9-місячна агонія закінчилася. Ми постійно заявляли, що треба йти на вибори", - сказав представник партії "Є такий народ" Івайло Вилчев.
Своєю чергою президент Радев оголосив, що розпочинає зустріч з усіма потенційними прем'єр-міністрами для формування тимчасового уряду.
Він сказав, що змінив свою офіційну програму на наступні 10 днів, яка включала візит глави іноземної держави до Болгарії та офіційний візит за кордон.
"Я зроблю все можливе, щоб прискорити процес формування тимчасового уряду", - заявив Радев.
Згідно зі статтею 99 конституції Болгарії, якщо не досягнуто згоди щодо уряду, президент після консультацій з парламентськими фракціями і за пропозицією кандидата на посаду тимчасового прем'єр-міністра призначає тимчасовий уряд і нові вибори протягом двох місяців.
Крім того, нові поправки до конституції передбачають, що може обирати кандидатуру тимчасового прем'єр-міністра з-поміж голови Народних зборів, голови або заступника голови Болгарського національного банку, голови або заступника голови Рахункової палати, а також омбудсмена або його заступника.
У неділю очільниця МЗС Болгарії Марія Габріель, яка представляє правоцентристську партію ГЄРБ, заявила, що зніме свою кандидатуру на посаду прем'єра після провалу переговорів про формування уряду.
Габріель погодилася спробувати сформувати уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова з партії "Продовжуємо зміни" 5 березня. Це мало б дозволити ГЄРБ очолити уряд протягом дев'яти місяців, як було домовлено після тогорічних виборів.
Однак Габріель відзначила, що домовленостей з партією "Подовжуємо зміни" досягнути не вдалося - каменем спотикання стала посада міністра внутрішніх справ.
Напередодні уряд відмовилась сформувати друга за величиною парламентська група "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
|Стало відомо, як в Україні хочуть реформувати владу на місцях згідно з Ukraine Facility
|Курс гривні до всіх валют встановлюватиметься щодня, довідковий курс долара буде доповнено курсом євро - НБУ
|Світовий банк затвердив кредит DPL для України на $1,5 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На кордоні з Польщею розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув»
|Болгарію чекають дострокові вибори: ще одна партія відмовилась формувати уряд
|Західні компанії списали 100 млрд доларів після уходу з території Росії, - Reuters
|Найбільший виробник цегли у світі пішов з Росії
|Питання розблокування кордону з Польщею потребують додаткового часу - Сольський
|Блокада кордону з Польщею: прикордонники розповіли, де найбільші черги
Бізнес
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm
|CEO NVIDIA Дженсен Хуанг пообіцяв повністю згенеровані ШІ ігри через 10 років
|Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів
|Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4