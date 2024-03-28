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АНАЛІТИКА

Болгарію чекають дострокові вибори: ще одна партія відмовилась формувати уряд

 

В Болгарії партія "Є такий народ" відмовилась формувати уряд і повернула мандат президенту Румену Радеву, що означає, що на країну найближчим часом чекають дострокові вибори.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє БНР.

"Ми раді, що 9-місячна агонія закінчилася. Ми постійно заявляли, що треба йти на вибори", - сказав представник партії "Є такий народ" Івайло Вилчев.

Своєю чергою президент Радев оголосив, що розпочинає зустріч з усіма потенційними прем'єр-міністрами для формування тимчасового уряду.

Він сказав, що змінив свою офіційну програму на наступні 10 днів, яка включала візит глави іноземної держави до Болгарії та офіційний візит за кордон.

"Я зроблю все можливе, щоб прискорити процес формування тимчасового уряду", - заявив Радев.

Згідно зі статтею 99 конституції Болгарії, якщо не досягнуто згоди щодо уряду, президент після консультацій з парламентськими фракціями і за пропозицією кандидата на посаду тимчасового прем'єр-міністра призначає тимчасовий уряд і нові вибори протягом двох місяців.

Крім того, нові поправки до конституції передбачають, що може обирати кандидатуру тимчасового прем'єр-міністра з-поміж голови Народних зборів, голови або заступника голови Болгарського національного банку, голови або заступника голови Рахункової палати, а також омбудсмена або його заступника.

У неділю очільниця МЗС Болгарії Марія Габріель, яка представляє правоцентристську партію ГЄРБ, заявила, що зніме свою кандидатуру на посаду прем'єра після провалу переговорів про формування уряду.

Габріель погодилася спробувати сформувати уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова з партії "Продовжуємо зміни" 5 березня. Це мало б дозволити ГЄРБ очолити уряд протягом дев'яти місяців, як було домовлено після тогорічних виборів.

Однак Габріель відзначила, що домовленостей з партією "Подовжуємо зміни" досягнути не вдалося - каменем спотикання стала посада міністра внутрішніх справ.

Напередодні уряд відмовилась сформувати друга за величиною парламентська група "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія".
Ключові теги: Болгарія
 

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