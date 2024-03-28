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АНАЛІТИКА

Найбільший виробник цегли у світі пішов з Росії

 

Австрійський концерн Wienerberger продав два заводи в Росії та пішов звідти, повідомило в четвер російське видання РБК. Wienerberger - найбільший у світі виробник цегли.

Новим власником заводів концерну став місцевий бізнесмен Олексій Філін.

Wienerberger ще у 2022 році вирішив продати російський бізнес у відповідь на агресію Росії в Україну. Структурування угоди виявилося складним, але "продаж місцевого бізнесу російській сімейній групі був успішно завершений", сказав представник австрійського концерну. Він додав, що сторони домовилися не розголошувати ціну купівлі.

Австрійський концерн працював у Росії близько 20 років. Перший цегельний завод Wienerberger у Володимирській області був відкритий у 2004 році. Друге підприємство у Татарстані запустили за кілька років - у 2008 році. Сумарна проєктна потужність обох заводів становить 450 млн умовних цеглин на рік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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