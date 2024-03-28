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АНАЛІТИКА

Байден із невеликою перевагою випереджає Трампа за результатами опитування

 

Президент США Джо Байден з невеликим відривом випереджає колишнього президента Дональда Трампа, свідчать дані нового опитування Quinnipiac University.

Згідно з ним, Байден має підтримку 48% виборців, а Трамп - 45%.

Тим часом, коли опитування розширюється і включає незалежного кандидата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та кандидатів від сторонніх організацій Джилл Стайн і Корнела Веста, Трамп випереджає Байдена з 39% проти 38%.

Як свідчать дані опитування, Кеннеді-молодшого підтримують 13% виборців, Стайн - 4%, Веста - 3%.

Опитування проводили серед 1 тис. 407 зареєстрованих виборців у всій країні з 21 до 25 березня. Похибка становила 2,6 процентного пункту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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