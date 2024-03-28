Фінансові новини
- |
- 28.03.24
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Морський експорт дизелю з російських портів скорочуються третій тиждень поспіль
09:46 28.03.2024 |
Експорт дизпального й газойлю з російських портів минулого тижня, який закінчився 24 березня, впав на 25% - до 703 тис. тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Постачання морем зменшуються третій тиждень поспіль унаслідок скорочення виробництва на російських НПЗ через атаки українських безпілотників і планові ремонтні роботи.
Найбільший експортний дизельний термінал «приморськ» скорочує відвантаження з другої половини лютого. Минулого тижня на експорт з балтійського порту було відвантажено 295 тис. тонн дизпального й газойлю, це на 44% менше, ніж чотири тижні тому. У приморськ дизпальне потрапляє через трубопровід, до якого приєднані кіріський, ярославський і ніжегородський НПЗ. Останній було атаковано 12 березня, внаслідок чого було зупинено половину потужностей первинної переробки.
Відвантаження дистилятів із чорноморських портів зберігаються на сталому рівні. Водночас тижневий експорт дизпального й газойлю з порту «туапсе» впав удвічі з моменту зупинки виробництва на туапсинському НПЗ після атаки БпЛА наприкінці січня. У квітні очікується скорочення постачань дизпального з найбільшого чорноморського порту «новоросійськ». З 17 березня сизранський НПЗ «роснєфті», який під'єднано до дизельного трубопроводу «сизрань-новоросійськ», не переробляє сировину. За попередньою інформацією, завод має відновити виробництво наприкінці березня, але терміни може бути скориговано.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
|Стало відомо, як в Україні хочуть реформувати владу на місцях згідно з Ukraine Facility
|Курс гривні до всіх валют встановлюватиметься щодня, довідковий курс долара буде доповнено курсом євро - НБУ
|Світовий банк затвердив кредит DPL для України на $1,5 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден із невеликою перевагою випереджає Трампа за результатами опитування
|Морський експорт дизелю з російських портів скорочуються третій тиждень поспіль
|Місто в Каліфорнії використовує ШІ для виявлення таборів бездомних
|Трамп на тлі значних витрат у судах почав продавати Біблії
|Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян Росії
|Парламент Італії голосуватиме за недовіру віцепрем'єру через зв'язки його партії з РФ
Бізнес
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm
|CEO NVIDIA Дженсен Хуанг пообіцяв повністю згенеровані ШІ ігри через 10 років
|Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів
|Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4