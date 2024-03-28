Морський експорт дизелю з російських портів скорочуються третій тиждень поспіль

Експорт дизпального й газойлю з російських портів минулого тижня, який закінчився 24 березня, впав на 25% - до 703 тис. тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Постачання морем зменшуються третій тиждень поспіль унаслідок скорочення виробництва на російських НПЗ через атаки українських безпілотників і планові ремонтні роботи.

Найбільший експортний дизельний термінал «приморськ» скорочує відвантаження з другої половини лютого. Минулого тижня на експорт з балтійського порту було відвантажено 295 тис. тонн дизпального й газойлю, це на 44% менше, ніж чотири тижні тому. У приморськ дизпальне потрапляє через трубопровід, до якого приєднані кіріський, ярославський і ніжегородський НПЗ. Останній було атаковано 12 березня, внаслідок чого було зупинено половину потужностей первинної переробки.

Відвантаження дистилятів із чорноморських портів зберігаються на сталому рівні. Водночас тижневий експорт дизпального й газойлю з порту «туапсе» впав удвічі з моменту зупинки виробництва на туапсинському НПЗ після атаки БпЛА наприкінці січня. У квітні очікується скорочення постачань дизпального з найбільшого чорноморського порту «новоросійськ». З 17 березня сизранський НПЗ «роснєфті», який під'єднано до дизельного трубопроводу «сизрань-новоросійськ», не переробляє сировину. За попередньою інформацією, завод має відновити виробництво наприкінці березня, але терміни може бути скориговано.