Місто в Каліфорнії використовує ШІ для виявлення таборів бездомних

У Сан-Хосе, місті в самому серці Кремнієвої долини, запущено безпрецедентний експеримент із використання штучного інтелекту для виявлення наметових таборів та автомобілів, у яких проживають бездомні люди.

Що відомо

Починаючи з липня минулого року влада Сан-Хосе запросила технологічні компанії встановити камери на муніципальний автомобіль, що курсує одним із районів міста. Зібрані відеозаписи вулиць і громадських місць використовуються для навчання алгоритмів комп'ютерного зору розпізнавати намети, житлові автомобілі та інші небажані об'єкти.

В експерименті беруть участь компанії на кшталт Ash Sensors, Sensen.AI, Xloop Digital, Blue Dome Technologies і CityRover. Чиновники розраховують, що технологія ШІ допоможе ефективніше реагувати на скарги громадян, пов'язані з незаконними таборами бездомних і звалищами.

За словами влади, у міру вдосконалення алгоритмів їхні можливості можуть бути розширені для пошуку загублених тварин, порушень правил паркування та інших завдань. При цьому вони стверджують, що система не буде ідентифікувати людей і порушувати їхню конфіденційність.

Викликає занепокоєння той факт, що накопичені дані про виявлені табори можуть використати для виселення і переслідування бездомних. У Сан-Хосе ця проблема загострюється на тлі дефіциту доступного житла і переповнених притулків.

Представники організацій із захисту прав бездомних побоюються, що впровадження систем ШІ тільки посилить проблему, розглядаючи бездомних як якесь "сміття", яке потрібно прибрати з вулиць. Вони закликають владу Сан-Хосе зосередитися на вирішенні корінних причин кризи з житлом.