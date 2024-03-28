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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Трамп на тлі значних витрат у судах почав продавати Біблії
09:32 28.03.2024 |
Колишній президент США Дональд Трамп, у розпал передвиборчої кампанії та зі зростанням витрат на його численні судові справи, почав продавати американцям Біблії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Трамп у вівторок опублікував відео на своїй платформі Truth Social, закликаючи прихильників купити Біблію "Боже, благослови США", натхненну патріотичною баладою кантрі-співака Лі Грінвуда. Трамп виходить на сцену під цю пісню на кожному зі своїх мітингів і з'являвся з Грінвудом на заходах.
"Зі Страсним тижнем! Зробімо так, щоб Америка знову молилася (в оригіналі англійською Let's Make America Pray Again). Оскільки ми наближаємося до Страсної п'ятниці та Великодня, я закликаю вас придбати копію Біблії "Боже, благослови США", - написав Трамп, скерувавши покупців на вебсайт, де книга продається за $59,99.
Його неординарна кампанія з продажу Біблій стартувала у той час, коли Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через зростання судових витрат. Трамп протистоїть чотирьом кримінальним обвинуваченням разом та кільком цивільним.
У понеділок Трамп отримав відстрочку, коли апеляційний суд Нью-Йорка погодився відкласти стягнення понад 454 млн доларів, які Трамп заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство, якщо він виплатить 175 млн доларів протягом 10 днів.
Трамп уже вніс 92 млн доларів у зв'язку зі справами про наклеп, порушеними Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила експрезидента в сексуальному насильстві.
Біблія - лише остання комерційна ініціатива, яку Трамп розпочав під час кампанії. Минулого місяця у Філадельфії він дебютував з новою лінійкою кросівок під брендом Trump, включаючи золоті "Never Surrender High-Tops" за $399.
Він також випустив книги з фотографіями свого перебування на посаді та листами, які йому писали.
На сайті godblesstheusabible.com зазначено, що продукт "не є політичним і не має нічого спільного з жодною політичною кампанією".
"GodBlessTheUSABible.com не належить, не управляється та не контролюється Дональдом Трампом, The Trump Organisation, CIC Ventures LLC або будь-яким із їхніх відповідних принципалів чи філій", - сказано в описі.
Речник Трампа не відповів агентству на запитання про те, скільки йому заплатили за ліцензійну угоду або скільки ймовірний кандидат у президенти заробляє від кожного продажу книги.
Трамп залишається дуже популярним серед білих євангельських християн, які є одними з його найпалкіших прихильників - навіть незважаючи на те, що Трамп - тричі одружена колишня зірка реаліті-шоу - має довгу історію поведінки, яка часто суперечила вченню Христа.
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