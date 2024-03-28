Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян Росії

Банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни.

Про це розповів керуючий партнер швейцарського юридичного бюро Leolex Роман Кудінов російському виданню "Ведомости".

За його словами, із проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS та Credit Suisse з подвійним громадянством. Усі вони сплачують податки у Швейцарії, а Росії ніяких доходів не отримують і податків не платять.

Також один швейцарський банк відмовився відкрити рахунки декільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт, розповів керівник банківської практики юридичної компанії Amond&Smith Іван Тихоненок. За його словами, банки вимагали документально підтвердити відмову від російського громадянства для подальшої взаємодії із клієнтами фірми.

Ще один банк закрив рахунок клієнту однієї з російських консалтингових компаній, який має громадянство Росії та посвідку на проживання у Швейцарії, повідомив співрозмовник видання у цій компанії.

Раніше в 2022-2023 роках швейцарські банки закрили рахунки російських клієнтів, на яких було менше 1 млн дол, а для нових клієнтів, що залишилися, з Росії підняли поріг входу до 5-10 млн дол.

Після цього заможні росіяни кинулися отримувати місцеву посвідку на проживання, але тепер банки дивляться не тільки на її наявність і навіть не на швейцарський паспорт, а на те, чи клієнт отримує якийсь дохід у Росії і чи платить там податки, додало джерело видання.