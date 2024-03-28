Фінансові новини
- |
- 28.03.24
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян Росії
09:25 28.03.2024 |
Банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни.
Про це розповів керуючий партнер швейцарського юридичного бюро Leolex Роман Кудінов російському виданню "Ведомости".
За його словами, із проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS та Credit Suisse з подвійним громадянством. Усі вони сплачують податки у Швейцарії, а Росії ніяких доходів не отримують і податків не платять.
Також один швейцарський банк відмовився відкрити рахунки декільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт, розповів керівник банківської практики юридичної компанії Amond&Smith Іван Тихоненок. За його словами, банки вимагали документально підтвердити відмову від російського громадянства для подальшої взаємодії із клієнтами фірми.
Ще один банк закрив рахунок клієнту однієї з російських консалтингових компаній, який має громадянство Росії та посвідку на проживання у Швейцарії, повідомив співрозмовник видання у цій компанії.
Раніше в 2022-2023 роках швейцарські банки закрили рахунки російських клієнтів, на яких було менше 1 млн дол, а для нових клієнтів, що залишилися, з Росії підняли поріг входу до 5-10 млн дол.
Після цього заможні росіяни кинулися отримувати місцеву посвідку на проживання, але тепер банки дивляться не тільки на її наявність і навіть не на швейцарський паспорт, а на те, чи клієнт отримує якийсь дохід у Росії і чи платить там податки, додало джерело видання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
|Стало відомо, як в Україні хочуть реформувати владу на місцях згідно з Ukraine Facility
|Курс гривні до всіх валют встановлюватиметься щодня, довідковий курс долара буде доповнено курсом євро - НБУ
|Світовий банк затвердив кредит DPL для України на $1,5 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден із невеликою перевагою випереджає Трампа за результатами опитування
|Морський експорт дизелю з російських портів скорочуються третій тиждень поспіль
|Місто в Каліфорнії використовує ШІ для виявлення таборів бездомних
|Трамп на тлі значних витрат у судах почав продавати Біблії
|Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян Росії
|Парламент Італії голосуватиме за недовіру віцепрем'єру через зв'язки його партії з РФ
Бізнес
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm
|CEO NVIDIA Дженсен Хуанг пообіцяв повністю згенеровані ШІ ігри через 10 років
|Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів
|Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4