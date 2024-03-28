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Сервіс Samsung припинить працювати з російською системою «Мир»
23:43 27.03.2024 |
Сервіс Samsung Pay припинить працювати з російською платіжною системою "Мир". Це станеться вже 3 квітня.
Про це заявила компанія Samsung, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
У компанії зазначили, що з 3 квітня не можна буде додавати і використовувати картки "Мир" у додатку Samsung Pay.
"При цьому функціонал додавання і використання клубних карток/карток постійного клієнта в застосунку Samsung Pay працюватиме без змін", - йдеться в офіційній заяві компанії.
Також із застосунку буде видалено всі раніше додані картки "Мир". Оплата проїзду в громадському транспорті за допомогою Samsung Pay також буде недоступна.
Видання пише, що через застосунок досі можна було платити в метро Москви, крім цього існувала можливість випуску віртуальної картки "Трійка".
Обмеження щодо роботи системи "Мир"
У лютому Сполучені Штати Америки ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапила і російська система "Мир".
Нещодавно стало відомо, що більшість банків Вірменії припинять працювати з російською платіжною системою "Мир", після введення щодо неї санкцій США.
А ще восени 2022 року турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".
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