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Німеччина звинуватила п'ять осіб у постачанні турбін Siemens у Крим
23:38 27.03.2024 |
Правоохоронці Німеччини висунули звинувачення п'ятьом особам, які причетні до поставок турбін Siemens в окупований Крим попри санкції.
Про це заявив представник прокуратури Гамбурга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з обвинувальним висновком п'ятеро осіб знали, коли допомагали експортувати турбіни на суму 111 мільйонів євро з Гамбурга до Санкт-Петербурга, що їхнім кінцевим пунктом призначення будуть дві електростанції в Криму.
Зазначається, що обвинувачення висунули чотирьом громадянам Німеччини та одній людині з громадянствами Франції та Швейцарії.
Представник Siemens заявив, що продовжує контактувати з владою і правоохоронцями в їхніх розслідуваннях, як вони робили це відтоді, як уперше дізналися про цю справу у 2016 році.
Один із підозрюваних все ще працює в компанії, а всі п'ятеро оскаржують звинувачення.
Скандал із постачанням турбін до Криму
У 2017 році стало відомо, що газові турбіни німецького концерну Siemens Росія направила до Криму, попри те, що ЄС заборонив європейським компаніям постачати енергетичні технології на територію півострова.
Турбіни призначалися для проєкту на Таманському півострові в Росії, але РФ запланувала використовувати їх для будівництва нових кримських ТЕС.
Компанія "Ростех" заявила, що нібито не закуповувала турбіни для ТЕС у Криму безпосередньо в німецької компанії Siemens, а придбала обладнання на вторинному ринку.
Згодом Siemens заявив про намір судитися з компанією "Технопромекспорт", якій продали турбіни, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.
Німецькі компанії не вперше порушують санкції ЄС
Рік тому повідомлялося, що німецька компанія має сплатити штраф у розмірі 1,3 мільйона євро за порушення санкцій ЄС. Вона доставила в Росію машину, яка використовувалася для будівництва Кримського мосту.
У прокуратурі тоді сказали, що розслідують справу про доставку тарана - так званого гідромолота - для будівництва Кримського мосту. Його можна використовувати для забивання паль у землю.
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