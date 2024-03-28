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У парламенті Швейцарії підтримали приєднання до групи G7 з пошуку росактивів
23:12 27.03.2024 |
Комітет з питань зовнішньої політики Національної ради - нижньої палати парламенту Швейцарії - підтримав заклик до країни приєднатись до міжнародної робочої групи REPO, яка координує західні санкції проти Росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Swissinfo.
Ініціаторка пропозиції, депутатка від швейцарських "Зелених" Франциска Райзер зауважила, що Швейцарія не створила офіційної робочої групи для реалізації міжнародних економічних санкцій проти Росії.
Це робить ще більш нагальним приєднання до будь-яких міжнародних органів, відповідальних за санкції, зокрема до міжнародної робочої групи REPO, щоб забезпечити активне й повне застосування санкцій, вважає вона.
Комітет Національної ради Швейцарії підтримав пропозицію Райзер 12 голосами проти 11, ще один депутат утримався.
Більшість депутатів комітету погодилися, що членство в REPO дозволить Швейцарії краще координувати дії з іншими країнами, які запровадили санкції проти РФ. Тепер пропозицію Райзер обговорять на засіданні Національної ради у квітні.
Робоча група REPO була створена в березні 2022 року країнами G7, Європейським Союзом та Австралією. Відтоді до неї не приєдналася жодна інша країна.
Минулого року Швейцарія отримала листа від послів країни "Групи семи" з пропозицією долучитись до REPO й критикою "лазівок", які Росія могла використовувати для ухиляння від санкцій. Тоді влада Швейцарії відповіла на листа, відхиливши прохання приєднатися до робочої групи.
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