Польські фермери продовжують блокувати три напрямки на кордоні з Україною

Польські фермери продовжують блокаду українсько-польського кордону на пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів».

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«За останні дні, як бачимо, польські фермери блокують тільки три напрямки. Нагадаю, раніше вони здійснювали свої дії на шести. У подальшому три напрямки - це пункти пропуску "Краківець", "Шегині" та "Устилуг" - вони розблокували і відмовились від своїх дій. І зараз тут є інтенсивний рух в обох напрямках - як в бік України, так і в бік Польщі. А продовжують вони блокувати напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Прикметно, що по напрямку ПП «Ягодин» та «Рава Руська» вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу, а також сьогодні ми отримали інформацію від польських колег, що по напрямку ПП «Угринів» фактично польські фермери планують пропускати лише одну вантажівку в бік Польщі і по три вантажівки кожні 6 годин в бік України. Тобто фактично це суттєве зниження можливості перетину кордону вантажівками і на цьому напрямку, ну і практично також заблокований рух в бік Польщі», - розповів Демченко.

За його словами, сукупно станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках в чергах перебуває близько 300 вантажівок.

«Найбільше - навпроти Ягодина, але також маємо і черги навпроти раніше розблокованих трьох пунктів пропуску - Краківець, Шигині та Устилуг, адже через те, що блокується частина пунктів пропуску, то вантажівки також активно використовують ті напрямки, які не заблоковані. Найбільша черга спостерігається навпроти Краківця - це десь 700 вантажівок. Навпроти Шигинів - близько 400», - пояснив речник.

Відповідаючи на питання, чи не планують польські фермери зупинити блокування кордону на час Великодніх свят, речник повідомив, що такої інформації від польських колег українська сторона не отримувала.

Як повідомлялося, 28 березня пройде міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представлять спільну позицію щодо розблокування кордону.