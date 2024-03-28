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АНАЛІТИКА

Японія спростила обмеження на продаж зброї іншим країнам

Японія спростила обмеження на продаж зброї іншим країнам

 

Кабінет Міністрів Японії пом'якшив правила експорту військової зброї, зокрема винищувачів нового покоління до інших країн.

Що відомо

В Японії після Другої світової війни в конституції були закріплені «пацифістські принципи», які тривалий час забороняли країни продавати зброю. Однак нещодавно вони внесли зміни через безпекову ситуацію у світі.

За словами генерального секретаря Кабміну Йосімаса Хаясі, Японія і надалі дотримуватиметься «базової філософії як мирна нація». До того ж він пояснив, що усі рішення про продаж проходитимуть через «суворий процес схвалення».

Пом'якшення правил експорту включають також японське військове спорядження і технології, а не лише зброю партнерів.

Країна Сонця, що сходить на сьогодні веде розробку нового винищувача за програмою GCAP разом з Італією та Великобританією, щоб провести модернізацію власних повітряних сил, які складаються з винищувачів F-2 й Eurofighter Typhoon.

Новий літак, за планом, має з'явитися на небі до 2035 року і буде багатофункціональним, наприклад, він зможе нести перспективні японо-британські ракети JNAAM. У проєкті беруть участь кілька компаній з країн-партнерів, включаючи Mitsubishi Heavy Industries, BAE Systems та Rolls-Royce.
За матеріалами: gagadget.com
 

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