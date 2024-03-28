Японія спростила обмеження на продаж зброї іншим країнам

Кабінет Міністрів Японії пом'якшив правила експорту військової зброї, зокрема винищувачів нового покоління до інших країн.

Що відомо

В Японії після Другої світової війни в конституції були закріплені «пацифістські принципи», які тривалий час забороняли країни продавати зброю. Однак нещодавно вони внесли зміни через безпекову ситуацію у світі.

За словами генерального секретаря Кабміну Йосімаса Хаясі, Японія і надалі дотримуватиметься «базової філософії як мирна нація». До того ж він пояснив, що усі рішення про продаж проходитимуть через «суворий процес схвалення».

Пом'якшення правил експорту включають також японське військове спорядження і технології, а не лише зброю партнерів.

Країна Сонця, що сходить на сьогодні веде розробку нового винищувача за програмою GCAP разом з Італією та Великобританією, щоб провести модернізацію власних повітряних сил, які складаються з винищувачів F-2 й Eurofighter Typhoon.

Новий літак, за планом, має з'явитися на небі до 2035 року і буде багатофункціональним, наприклад, він зможе нести перспективні японо-британські ракети JNAAM. У проєкті беруть участь кілька компаній з країн-партнерів, включаючи Mitsubishi Heavy Industries, BAE Systems та Rolls-Royce.