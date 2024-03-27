Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нідерландах відкрили найдовший у Європі прототип hyperloop

У Нідерландах відкрили найдовший у Європі прототип hyperloop

 

У Нідерландах в середу відкрили найдовшу у Європі секцію-прототип технології пасажирських перевезень hyperloop.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Тестову ділянку розмістили біля міста Вендам на території, яка раніше використовувалася залізницею.

Труба проєкту у довжину сягає 420 метрів, вона складається з 34 сполучених між собою секцій діаметром близько 2,5 метрів.

Цей центр у Нідерландах буде єдиним у світі прототипом у формі літери Y - із відгалуженнями від основної "колії", щоб тестувати маневри капсули на великій швидкості. Керівник центру Саша Ламме пояснює, що такі розгалуження будуть потрібні для створення реальної загальноєвропейської мережі у майбутньому.

Науковець вірить, що до 2050 року у Європі вже буде велика мережа транспортного сполучення на основі технології hyperloop і з Амстердама до Барселони можна буде дістатися за дві години, настільки ж швидко, як літаком.

Нідерландська компанія Hardt Hyperloop почне перші випробування в трубі із пасажирськими капсулами в наступні тижні - але без людей. За словами Ламма, технічна готовність до повноцінного тестування буде орієнтовно до 2030 року, це може бути ділянка довжиною близько 5 км, наприклад, від аеропорту до великого міста.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року з'явилися чутки, що американська футуристична транспортна компанія Hyperloop One закривається.

Тим часом в уряді Румунії попередили, що частину робочої сили замінить штучний інтелект.

Європейський парламент у березні 2024 року ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект, який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

Країни "Групи семи" також домовилися узгодити правила щодо розвитку штучного інтелекту та інших нових технологій.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2273
  0,1157
 0,29
EUR
 1
 42,4420
  0,2491
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,26 0,65 39,1800  0,24 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес