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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія розглядає Росію як найбільшу загрозу безпеці

 На російсько-фінському кордоні, листопад 2023

Фінські правоохоронці вважають, що діяльність російських спецслужб становить найбільшу загрозу безпеці Фінляндії. Як ідеться у заяві поліції безпеки (Supo) від 26 березня, країна є "мішенню для шпигунської діяльності та шкідливого впливу" РФ.

У документі зазначається, що в 2023 році Фінляндії вдалося підірвати умови для роботи російських розвідників завдяки активності контррозвідки, висилці співробітників спецслужб і суворій візовій політиці, але розвідувальні операції РФ досі становлять загрозу. Зокрема, вони можуть бути спрямовані проти фінських громадян, які подорожують чи проживають у Росії, або фінських громадян у третіх країнах.

Особливо схильними до підвищеної загрози операцій впливу та шпигунства є кіберсередовища та критична інфраструктура, але, за оцінкою контррозвідників, масштабні операції, спрямовані на паралізацію нормальної роботи фінської критичної інфраструктури, короткостроково залишаються малоймовірними.

Тим часом очікується, що Росія продовжуватиме вдаватися до "інструменталізації імміграції", щоб висловити "своє невдоволення вступом Фінляндії в НАТО". Зміна російської прикордонної політики в найближчому майбутньому не прогнозується. "Це довгострокова загроза, це простий спосіб для Росії тримати Фінляндію у напрузі", - пояснює в.о. голови Supo Теєму Турунен.

Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією, у листопаді закрила всі прикордонні переходи, щоб зупинити потік прохачів притулку, який фінська влада розглядає як "гібридну атаку", влаштовану Москвою. Кордон залишиться закритим щонайменше до 14 квітня.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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