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Основна діяльність Газпрому почала приносити йому збитки
12:20 27.03.2024 |
У 2023 році основна діяльність Газпрому - видобування та продаж газу - завдала йому збитків на суму майже 292 млрд рублів (близько $3 млрд). Про це повідомляється у бухгалтерській звітності компанії за 2023 рік.
Для порівняння, у 2022 році російська компанія отримала 1,56 трлн рублів прибутку від видобування та продажу газу.
Погіршення результатів Газпрому пов'язане з тим, що він втратив левову частку виторгу внаслідок падіння експорту газу.
Попри збитковість основної діяльності, Газпром відзвітував про чистий прибуток розміром майже 696 млрд рублів ($7,5 млрд). Підсумковий прибуток йому забезпечили дивіденди від участі в інших компаніях - Газпромнєфті, Газпромбанку тощо.
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