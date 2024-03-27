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Соцмережа Трампа успішно дебютувала на біржі, її оцінили у $8 млрд
12:17 27.03.2024 |
Компанія Trump Media & Technology Group, якій належить соцмережа Дональда Трампа Truth Social, у вівторок, 26 березня, дебютувала на біржі Nasdaq шляхом злиття з компанією-оболонкою Digital World Acquisition Corp. За перший день її акції подорожчали на 16% до $57,99, а ринкова капіталізація сягнула майже $8 млрд, пише Reuters.
На максимумі вартість Trump Media & Technology Group перевищувала $79 за акцію.
Вони торгуються під тикером DJT - Дональд Дж. Трамп.
Трамп створив власну соцмережу Truth Social після того, як його забанили у Facebook і Twitter після заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року. Згодом Трампа розблокували в обох соцмережах, але він вирішив залишитися в Truth Social.
Трампу належить майже 60% акцій компанії, його частка зараз оцінюється приблизно в $4,6 млрд.
CNN пише, що ринкова капіталізація Trump Media & Technology Group очевидно завищена: компанія спалює гроші, зазнає збитків, а його основний продукт Truth Social втрачає користувачів.
"Не схоже, що цей бізнес стане великою і прибутковою компанією. Я цілком упевнений, що ціна зрештою впаде до $2 за акцію і може опуститися навіть нижче, якщо компанія витратить гроші, отримані від злиття", - сказав професор фінансів бізнес-школи Університету Флориди Джей Ріттер.
Він порівняв успішний дебют соцмережі Трампа із "мемними" акціями GameStop чи AMC, які зростали під час пандемії коронавірусу лише завдяки інтересу з боку роздрібних трейдерів.
Щомісячна аудиторія Truth Social - лише 494 000 активних користувачів. Це у 150 разів менше, ніж у X (75 млн), і у 290 разів менше, ніж у Facebook (142 млн). Навіть недавно створена соцмережа Threads має у десять разів більше користувачів, ніж Truth Social.
Проте головна проблема компанії - це те, що її майбутнє нерозривно пов'язане з однією людиною. "Трамп - голова правління, основний акціонер і найпопулярніший користувач. Це одна людина, і їй 77 років", - сказав Метью Кеннеді, старший стратег інвестбанку Renaissance Capital.
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