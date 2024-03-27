Фінансові новини
- |
- 27.03.24
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Литві парламентська комісія висунула звинувачення президенту Науседі напередодні виборів
12:08 27.03.2024 |
Комісія литовського парламенту, яка проводила парламентське розслідування у справі викривача Департаменту державної безпеки, дійшла до висновку, що розвідувальне агентство надавало переваги Гітанасу Науседі, коли він балотувався на пост президента у 2019 році.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Комісія готувала ці висновки кілька місяців та подала їх 26 березня.
За даними комісії, директор Департаменту держбезпеки Дарюс Яунішкіс перед виборами 2019 року збирав інформацію - дані розвідки та контррозвідки - про оточення Науседи, який мав намір брати участь у виборах. Йшлося про його членів команди, штабу та спонсорів.
Про це департамент нібито попросив сам Науседа або ж надійшло прохання за його дорученням.
У той самий час комісія не змогла отримати дані та перевірити інформацію про те, що напередодні виборів Яунішкіс чи департамент збирали дані про всіх кандидатів президентських виборів 2019 року та їхнє оточення.
За даними комісії, в оточенні Науседи було встановлено кілька десятків осіб, які становлять загрозу інтересам національної безпеки. Декого з цих людей Науседа нібито планував призначити своїми радниками.
Науседа відмовився давати показання у розслідуванні комісії, чим, згідно з висновком парламентарів, порушив присягу.
В офісі президента Литви заявили, що розслідування є політичним і спрямованим на вплив на результати президентських виборів у травні.
"Це спроба дискредитувати державу та її конституційні принципи в політичних цілях", - заявили BNS в офісі президента, додавши, що висновки комісії розцінюють як "відчайдушну спробу вплинути на результати президентських виборів".
"Комісія є явно політизованою та включає представників правлячої коаліції, а її "висновки" спрямовані не лише проти президента, а й проти низки державних інституцій", - заявили у Науседи.
Науседа залишається лідером в опитуваннях за менш ніж два місяці до виборів президента в країні і ще більше відривається від конкурентів.
Останні опитування свідчили, що Науседа поступово нарощує свою підтримку на президентських виборах.
Зокрема, результати дослідження громадської думки компанією Spinter research на замовлення Delfi показали, що за місяць підтримка Науседи зросла на майже п'ять процентних пунктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Курс гривні до всіх валют встановлюватиметься щодня, довідковий курс долара буде доповнено курсом євро - НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк затвердив кредит DPL для України на $1,5 млрд
|Чим займався Данілов у РНБО і що буде робити його наступник Литвиненко
|Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка
|Ревнощі влади: «Слуги народу» Безугла і Третьякова вимагають карати довічним ув'язненням за «привласнення держфункцій»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США та Південна Корея створили групу для блокування постачання російської нафти до КНДР
|Основна діяльність Газпрому почала приносити йому збитки
|Соцмережа Трампа успішно дебютувала на біржі, її оцінили у $8 млрд
|У Литві парламентська комісія висунула звинувачення президенту Науседі напередодні виборів
|Електромобілі китайського виробництва цього року займуть 25% ринку ЄС – FT
|Байден назвав спосіб, як США могли б захистити Україну від «м'ясника Путіна»
Бізнес
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm
|CEO NVIDIA Дженсен Хуанг пообіцяв повністю згенеровані ШІ ігри через 10 років
|Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів
|Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4
|Пацієнт з чіпом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою думки
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років