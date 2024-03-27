Байден назвав спосіб, як США могли б захистити Україну від «м'ясника Путіна»

Президент США Джо Байден назвав російського лідера Владіміра Путіна м'ясником і розповів, як можна було б допомогти захистити Україну від нього.

Про це американський президент заявив під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні, повідомляє "Європейська правда".

Байден говорив про можливості залучення додаткових коштів шляхом підвищення податків для мільярдерів у США.

Він зазначив, що якби мільярдери платили 25 відсотків федерального податку, це дозволило б зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

"Уявіть, що ми могли б з ними зробити... Ми могли б зробити так багато речей - послідовних - в тому числі, нарешті, забезпечити Україну захистом від цього м'ясника Путіна", - сказав Байден.

Нагадаємо, у лютому Байден у виступі на публічному заході назвав Путіна "схибленим сучим сином". У Кремлі ці слова назвали "ганьбою".