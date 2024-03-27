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У Будапешті тисячі протестували з вимогою відставки Орбана
11:48 27.03.2024 |
У столиці Угорщини Будапешті ввечері вівторка, 26 березня, тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора Петера Польта після оприлюднення аудіозапису про приховування корупції в уряді.
Як пише міжнародна агенція Reuters, протестувальники пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи "Відставка, відставка". Багато з них несли смолоскипи.
В акції взяв участь Петер Мадяр - колишній чоловік ексміністерки юстиції Юдіт Варги, який оприлюднив аудіозапис. Він заявив про свої плани створити нову партію, щоб кинути виклик Орбану.
Урядовці намагалися покривати хабарництво?
На аудіозаписі нібито Варга детально розповідає про спробу помічників керівника апарату Орбана Антала Рогана видалити певні фрагменти зі справи колишнього державного секретаря міністерства юстиції Пала Волнера, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від колишнього керівника служби судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва тоді заперечували свою провину.
Варга не заперечила автентичність плівки, натомість заявила у Facebook, що її ексчоловік використав її для досягнення своїх політичних цілей, тому "не заслуговує на жодну довіру".
У прокуратурі заявили, що проаналізують запис, водночас запевнили, що ні юридично, ні фізично "неможливо знищити і втрутитися в документи обвинувачення". Пресконференція з цього приводу запланована на 28 березня.
Речник угорського уряду: Багато галасу з нічого
Речник уряду Золтан Ковач відмовився відповідати на запитання Reuters про зміст запису, зазначивши лише: "Багато галасу з нічого".
Агентство зауважує, що нові звинувачення в корупції з'явилися в політично чутливий для Орбана час - напередодні виборів до Європейського парламенту в червні, а також після скандалу, який призвів до відставки його політичних союзниць - Варги і президентки Каталін Новак.
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