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АНАЛІТИКА

Російські нафтові компанії стикаються із затримками до кількох місяців в оплаті сирої нафти та палива

 

Банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах стають більш обережними через вторинні санкцій США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, затримки платежів скорочують доходи Кремля і роблять їх нестабільними, дозволяючи Вашингтону досягти подвійної мети в галузі санкцій - зірвати надходження грошей до Кремля, щоб покарати його за війну проти України, не перериваючи глобальних енергетичних потоків.

За даними восьми банківських і торгових джерел, в останні тижні кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви.

Банки, остерігаючись вторинних санкцій США, почали вимагати від своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа зі списку SDN США (Special Designated Nationals) не бере участі в угоді й не є бенефіціаром платежу.

Як повідомили агентству два джерела, в ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) та Ісламський банк Дубая (DIB) заблокували кілька рахунків, пов'язаних із торгівлею російськими товарами.

Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank, а також китайські банки ICBC і Bank of China все ще обробляють платежі, але на їхню обробку витрачаються тижні або місяці, повідомили чотири джерела.

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що проблеми з платежами існують, коли його запитали про повідомлення про те, що банки у Китаї сповільнили виплати.

"Звичайно, безпрецедентний тиск з боку США та Євросоюзу на Китайську Народну Республіку продовжується. Це, звичайно, створює певні проблеми, але не може стати перешкодою для подальшого розвитку наших торговельно-економічних відносин (з Китаєм)", - заявив Пєсков.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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