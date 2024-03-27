У Польщі ініціювали розслідування проти голови центробанку, призначеного попередниками

Група зі 191 депутата владної коаліції польського Сейму ініціювала клопотання про притягнення до відповідальності голови Національного банку Адама Глапінського, призначеного попередньою владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Адам Глапінський був призначений головою центробанку Польщі у 2016 році консервативною партією "Право і справедливість", яка тоді перебувала при владі, й відбуває на цій посаді вже другий термін.

Нинішня влада закидає йому незаконне фінансування державного дефіциту за рахунок державних цінних паперів, ослаблення національної валюти напередодні виборів 2023 року, дії в інтересах "ПіС" та сприяння її виборчій кампанії, а також затвердження значних премій для себе.

У вівторок 191 депутат урядової коаліції звернувся до канцелярії Сейму для ініціювання розслідування щодо Глапінського. Воно зрештою може призвести до розгляду справи в Державному трибуналі та позбавлення голови центробанку посади.

Сам Адам Глапінський поки не коментував звинувачення, але член правління польського Нацбанку Пшемислав Шаламаха на пресконференції звинуватив владу в "демонтажі основ польської держави та її економіки".

Розслідування щодо Глапінського було частиною програми чинного прем'єра Польщі Дональда Туска. Його уряд намагався самостійно відсторонити голову Центробанку, але цю спробу заблокував Конституційний трибунал.

Також за Глапінського заступилась президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка заявила, що закони ЄС забезпечують захист керівника центробанку Польщі.