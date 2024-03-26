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АНАЛІТИКА

Байден випереджає Трампа в ключових штатах, що вагаються

 

Президент США Джо Байден випереджає Дональда Трампа в шести з семи ключових штатів, що вагаються, причому, принаймні, у двох з них, - значно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Bloomberg News/Morning Consult .

Зміна відбулася після п'яти місяців в основному лідерства Трампа і послідувала послання президента про стан у країні, яке згуртувало демократів і, схоже, пом'якшило побоювання з приводу віку Байдена.

Зсув був значним у Вісконсіні, де Байден випереджає Трампа на один пункт після відставання від нього на чотири пункти у лютому, і в Пенсільванії, де кандидати зрівнялися після того, як минулого місяця Трамп лідирував на шість пунктів. Вони також зрівнялися у Мічигані.

Як зазначає Bloomberg, ще надто рано говорити про те, чи є покращення показників разовим підвищенням чи початком довгострокових змін у передвиборчих перегонах. Байден продовжує відставати від Трампа у чотирьох найважливіших штатах.

Оптимістичніші цифри Байдена прийшли в переломний момент у передвиборчій кампанії. Трамп в даний час відчуває брак коштів на передвиборчу кампанію і проводить менше мітингів і заходів, в той час як чинний президент активізував свою кампанію з переобрання і атакує штати, що коливаються, включаючи поїздку до Північної Кароліни.

Опитування також показує, що споживачі краще ставляться до національної економіки, при цьому кількість виборців у штатах, що вагаються, поступово збільшується, які кажуть, що вона знаходиться на правильному шляху.

Важлива мова

Опитування проводилося 8 березня, наступного дня після того, як Байден виголосив енергійну та незвичайно політичну промову перед Конгресом. Він називав Трамп не інакше як "моїм попередником", з таких питань, як зовнішня політика, права на аборти, кордон та контроль над зброєю.

Більше третини виборців заявили, що нещодавно бачили позитивні новини про Байдена, що є найвищим рівнем з початку опитувань у жовтні.

Ця мова, можливо, допомогла подолати одну з найбільших перешкод передвиборної кампанії Байдена: побоювання щодо його віку. Близько шести з десяти виборців заявили, що кандидати на посаду віце-президента будуть важливішими цього року, оскільки Байдену в день виборів буде 81 рік, а Трампу - 78. Це на сім пунктів менше, ніж у лютневому опитуванні, яке було проведено незабаром. після доповіді спеціального прокурора, в якій Байден названий "літньою людиною з поганою пам'яттю".

В ході опитування Bloomberg News/Morning Consult було опитано 4932 зареєстрованих виборців у семи штатах: 796 зареєстрованих виборців в Аризоні, 788 у Джорджії, 698 у Мічигані, 447 у Неваді, 699 у Північній Кароліні, 807 в Пенсильванії і 697 в Вісконсіні. Опитування проводили онлайн, починаючи з 8 березня.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США намічені на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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