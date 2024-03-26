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Російський «газпром» викупить частку Shell сахалінського LNG-терміналу
23:03 26.03.2024 |
Росія схвалила продаж 27,5% акцій, які раніше належали LNG-гіганту Shell, новому оператору сахалінського заводу СПГ - підрозділу державного «газпрому», повідомляє LNG Prime.
Відповідно до розпорядження, підрозділ «газпрому» Sakhalin Project придбає частку в Sakhalin Energy за 94,8 млрд рублів ($1,02 млрд).
«газпром» уже володіє 50% операційної частки оператора LNG-терміналу.
Уряд також оголосив недійсним розпорядження від квітня минулого року про схвалення покупки компанією «новатек» 27,5% акцій Shell у Sakhalin Energy LLC, але не надав додаткової інформації про причини цього рішення.
LNG Prime запросив Shell прокоментувати нове рішення уряду.
«Ми не можемо коментувати питання, пов'язані з процесом указу федерального уряду росії», - сказав представник Shell.
«Shell зберігає за собою всі свої законні права щодо своїх 27,5% (мінус одна акція) частки в Sakhalin Energy Investment Company Ltd (SEIC)», - сказав речник.
Залишається незрозумілим, чи дозволить російський уряд перерахувати кошти від продажу Shell.
Ще 2022 року Shell заявила, що не буде брати участь у новому операторі сахалінського LNG-терміналу.
ТОВ «сахалін енерджі» розпочало свою діяльність 19 серпня 2022 року, а експортний термінал СПГ «сахалін-2» виробив близько 11,5 млн тонн СПГ 2022 року.
За попередніми звітами, 2023 року термінал СПГ виробив понад 10 млн тонн СПГ.
Крім 27,5% частки Shell і 50% операційної частки «газпрому» в початковій компанії, японська Mitsui володіла 12,5% акцій, а її співвітчизник Mitsubishi мав 10% акцій заводу.
2022 року Mitsui і Mitsubishi отримали дозвіл російського уряду на придбання часток у новому операторі.
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