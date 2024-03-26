Російський «газпром» викупить частку Shell сахалінського LNG-терміналу

Росія схвалила продаж 27,5% акцій, які раніше належали LNG-гіганту Shell, новому оператору сахалінського заводу СПГ - підрозділу державного «газпрому», повідомляє LNG Prime.

Відповідно до розпорядження, підрозділ «газпрому» Sakhalin Project придбає частку в Sakhalin Energy за 94,8 млрд рублів ($1,02 млрд).

«газпром» уже володіє 50% операційної частки оператора LNG-терміналу.

Уряд також оголосив недійсним розпорядження від квітня минулого року про схвалення покупки компанією «новатек» 27,5% акцій Shell у Sakhalin Energy LLC, але не надав додаткової інформації про причини цього рішення.

LNG Prime запросив Shell прокоментувати нове рішення уряду.

«Ми не можемо коментувати питання, пов'язані з процесом указу федерального уряду росії», - сказав представник Shell.

«Shell зберігає за собою всі свої законні права щодо своїх 27,5% (мінус одна акція) частки в Sakhalin Energy Investment Company Ltd (SEIC)», - сказав речник.

Залишається незрозумілим, чи дозволить російський уряд перерахувати кошти від продажу Shell.

Ще 2022 року Shell заявила, що не буде брати участь у новому операторі сахалінського LNG-терміналу.

ТОВ «сахалін енерджі» розпочало свою діяльність 19 серпня 2022 року, а експортний термінал СПГ «сахалін-2» виробив близько 11,5 млн тонн СПГ 2022 року.

За попередніми звітами, 2023 року термінал СПГ виробив понад 10 млн тонн СПГ.

Крім 27,5% частки Shell і 50% операційної частки «газпрому» в початковій компанії, японська Mitsui володіла 12,5% акцій, а її співвітчизник Mitsubishi мав 10% акцій заводу.

2022 року Mitsui і Mitsubishi отримали дозвіл російського уряду на придбання часток у новому операторі.

